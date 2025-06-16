В Минске 14−16 июня ограничат движение транспорта на участке пр. Независимости

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия с 8.00 14 июня до 5.00 16 июня будет ограничено движение всех видов транспортных средств по пр. Независимости на участке от ул. Кирилла Туровского до съезда на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.