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В Минске 14−16 июня ограничат движение транспорта на участке пр. Независимости

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи с работами по замене асфальтобетонного покрытия с 8.00 14 июня до 5.00 16 июня будет ограничено движение всех видов транспортных средств по пр. Независимости на участке от ул. Кирилла Туровского до съезда на МКАД, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: БЕЛТА

Объезд данного участка возможен по улицам Туровского, Калиновского, Всехсвятской, Скорины, а также по МКАД.

Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать данную информацию при выборе маршрута в названные дни.