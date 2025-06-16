Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы

«Очередную незаконную самовольную пристройку по решению суда снесли по улице Карасай батыра», — сообщает УГК в понедельник.
По обращению алматинца была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что собственник возвел пристройку и входную группу без разрешительных документов. В отношении последнего были приняты административные меры, и постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы он признан виновным с наложением административного штрафа и предписанием принудительного сноса незаконно возведенного строения.
Постановлением алматинского городского суда 13 января 2025 года решение первой инстанции оставлено без изменений.
Снос объекта произведен собственником накануне во исполнение решения суда.