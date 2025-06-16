Очередную незаконную пристройку снесли в Алматы

По обращению алматинца была проведена внеплановая проверка, в ходе которой установлено, что собственник возвел пристройку и входную группу без разрешительных документов. В отношении последнего были приняты административные меры, и постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Алматы он признан виновным с наложением административного штрафа и предписанием принудительного сноса незаконно возведенного строения.