Улицу Голубинскую открыли для движения в центре Волгограда

В Волгограде завершились работы по капитальному ремонту переезда на улице Голубинской в Центральном районе. Теперь движение автомобильного транспорта по проезду, соединяющему улицы Голубинскую и Глубокоовражную, восстановлено в полном объеме, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу мэрии.
Ремонт был действительно масштабным. Специалисты полностью заменили изношенное основание железнодорожного пути, установив новую рельсошпальную решётку. Особое внимание уделили финальному этапу: укладке асфальтобетона вровень с рельсами. Это сделало проезд через трамвайные пути значительно более плавным и комфортным для водителей.
Работы проводились в рамках крупного проекта по реконструкции трамвайной линии в Центральном и Дзержинском районах Волгограда. Выбор летнего периода для проведения основного объема работ не случаен: он обусловлен традиционным снижением пассажиропотока в это время года, что позволило минимизировать неудобства для горожан.
Сейчас ремонтные работы продолжаются на другом участке — на пересечении улиц Голубинской и Аральской. Подрядная организация завершает демонтаж старой рельсошпальной решетки и приступила к устройству котлована под новое основание пути. Это значит, что в ближайшее время волгоградцы смогут оценить полностью обновленную инфраструктуру на этом участке трамвайной линии.