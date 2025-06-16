Улицу Голубинскую открыли для движения в центре Волгограда

Сейчас ремонтные работы продолжаются на другом участке — на пересечении улиц Голубинской и Аральской. Подрядная организация завершает демонтаж старой рельсошпальной решетки и приступила к устройству котлована под новое основание пути. Это значит, что в ближайшее время волгоградцы смогут оценить полностью обновленную инфраструктуру на этом участке трамвайной линии.