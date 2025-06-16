В США прошел конкурс двойников Педро Паскаля. Посмотрите на победителя

Организаторы рассказали, что идея конкурса появилась после того, как Педро Паскаль в 2023 году пошутил, что в Нью-Йорке нет хорошей мексиканской еды. Шеф-повар и совладелица ресторана Анниша Гарсия объяснила: они хотели доказать обратное и устроили мероприятие с конкурсом и мексиканской едой. Один из организаторов конкурса Вим Ши добавил, что целью акции было «подарить людям улыбку в трудные времена».