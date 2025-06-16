В США прошел конкурс двойников Педро Паскаля. Посмотрите на победителя

В Нью-Йорке прошел конкурс двойников Педро Паскаля, звезды сериалов «Игра престолов» и «Одни из нас». Победитель получил 50 долларов и годовой запас бурито, сообщает New York Post.
Соревнование прошло в мексиканском ресторане Son Del North в Нижнем Ист-Сайде. Первое место занял житель Бруклина Джордж Гунтас. На конкурс его записала семья в День отца. Он обошел около 30 других участников.
Как отметила жена победителя Дженни Гания, впервые Гунтаса сравнили с Паскалем, когда выходил четвертый сезон «Игры престолов». Увидев объявление о конкурсе, она решила, что участие в нем станет подарком мужу на День отца. Она также рассказала, что Гунтас не пользуется соцсетями и не ожидал, что станет победителем.
Организаторы рассказали, что идея конкурса появилась после того, как Педро Паскаль в 2023 году пошутил, что в Нью-Йорке нет хорошей мексиканской еды. Шеф-повар и совладелица ресторана Анниша Гарсия объяснила: они хотели доказать обратное и устроили мероприятие с конкурсом и мексиканской едой. Один из организаторов конкурса Вим Ши добавил, что целью акции было «подарить людям улыбку в трудные времена».