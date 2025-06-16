Более 17 тыс. человек сдадут ЕГЭ в резервные дни в Москве

«Результаты ЕГЭ, которые пройдут с 16 по 19 июня, станут известны не позднее 28 июня. Итоги испытаний, которые состоятся 20 и 23 июня, можно будет узнать не позднее 30 июня. Баллы будут доступны в личном кабинете на портале mos.ru или в школе. В резервные дни ЕГЭ сдают преимущественно выпускники прошлых лет. Эти даты также предназначены для участников, которые не смогли пройти экзамен в основной период по уважительной причине или получили неудовлетворительный результат на обязательных экзаменах — русскому языку или математике, а также для тех, чьи апелляции о нарушении порядка проведения экзамена были удовлетворены. Школьники, которые получили неудовлетворительный результат на ЕГЭ по математике профильного уровня, могут изменить его на базовый для повторного участия», — пояснили в пресс-службе.