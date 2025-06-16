В Таганроге два выпускника получили по 200 баллов за два ЕГЭ

Наивысший результат показали выпускник лицея № 28 Егор Борщев и выпускница школы № 39 Карина Хиря.
Егор Борщев ранее получил максимальный балл на ЕГЭ по химии. Он стал первым в Таганроге в этом году выпускником, набравшим в сумме 200 баллов по двум предметам. Карина Хиря до этого сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе, а теперь повторила успех на экзамене по русскому языку.
«Представляю, какие эмоции сейчас переполняют ребят и родителей! Отдельные слова благодарности в адрес учителей! Уверена, что именно их наставничество и поддержка помогли выпускникам добиться таких высоких результатов. Гордимся ребятами! Поздравляю ребят, учителей, родителей! Ждем продолжения радостных новостей!» — написала Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что в Ростовской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня.