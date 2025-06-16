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В Таганроге два выпускника получили по 200 баллов за два ЕГЭ

Ростовская область, 16 июня 2025. DON24.RU. Два выпускника из Таганрога сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку на 100 баллов. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Источник: Don24.ru

Наивысший результат показали выпускник лицея № 28 Егор Борщев и выпускница школы № 39 Карина Хиря.

Егор Борщев ранее получил максимальный балл на ЕГЭ по химии. Он стал первым в Таганроге в этом году выпускником, набравшим в сумме 200 баллов по двум предметам. Карина Хиря до этого сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе, а теперь повторила успех на экзамене по русскому языку.

«Представляю, какие эмоции сейчас переполняют ребят и родителей! Отдельные слова благодарности в адрес учителей! Уверена, что именно их наставничество и поддержка помогли выпускникам добиться таких высоких результатов. Гордимся ребятами! Поздравляю ребят, учителей, родителей! Ждем продолжения радостных новостей!» — написала Светлана Камбулова в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области 13 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по математике профильного уровня.