В Таганроге два выпускника получили по 200 баллов за два ЕГЭ

Егор Борщев ранее получил максимальный балл на ЕГЭ по химии. Он стал первым в Таганроге в этом году выпускником, набравшим в сумме 200 баллов по двум предметам. Карина Хиря до этого сдала на 100 баллов ЕГЭ по литературе, а теперь повторила успех на экзамене по русскому языку.