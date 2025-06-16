Студенты Омского ГАУ представят регион в большом всероссийском проекте Росмолодежи

В конце июня делегация омских блогеров отправится в Пермь, чтобы познакомиться с достопримечательностями Прикамья и рассказать своим подписчикам о культурной и туристической жизни города. В это же время пермяки приедут в Омск, чтобы своими глазами увидеть сибирскую молодёжную столицу и стать участниками празднования Дня молодежи.