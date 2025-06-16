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Студенты Омского ГАУ представят регион в большом всероссийском проекте Росмолодежи

В конце июня делегация омских блогеров отправится в Пермь.

Источник: Комсомольская правда

Студенты, магистранты и аспиранты Омского государственного аграрного университета (Омский ГАУ) примут участие в проекте «Обмен молодежными столицами — 2025» от программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

По итогам творческого конкурса жюри выбрало победителей из числа студентов ОмГАУ: в номинации «Фоторепортаж» отличились Карен Амбарцумян, Маргарита Макарова и Диана Мамаева, а в номинации «Текстовый репортаж» — Ксения Веселовская. Они вошли в число 50 участников, представляющих свою молодежную столицу.

В рамках подготовки к поездке финалисты прошли серию из 11 обучающих онлайн-лекций и мастер-классов от экспертов медиа и туризма.

В конце июня делегация омских блогеров отправится в Пермь, чтобы познакомиться с достопримечательностями Прикамья и рассказать своим подписчикам о культурной и туристической жизни города. В это же время пермяки приедут в Омск, чтобы своими глазами увидеть сибирскую молодёжную столицу и стать участниками празднования Дня молодежи.

«Мы с нетерпением ждем гостей из Перми, чтобы показать им истинное сибирское гостеприимство и атмосферу нашего солнечного города!» — отметили организаторы проекта.

Проект направлен на развитие молодежного туризма, укрепление связей между регионами и популяризацию внутреннего туризма через контент, создаваемый молодыми блогерами. Участники поделятся своими впечатлениями в социальных сетях, рассказывая о самых ярких и атмосферных местах городов.