Спортсмен из Красноярска погиб, сорвавшись с ледника в Карачаево-Черкесии

О том, что тело погибшего сибиряка найдено в горах, проинформировали сегодня, 16 июня, в республиканском управлении МЧС России. «Операция по спуску погибшего спортсмена в Алибекском ущелье завершена. Эвакуация проводилась в сложных условиях высокогорья, в том числе в темное время суток», — уточнили в главке.