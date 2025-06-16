Спортсмен из Красноярска погиб, сорвавшись с ледника в Карачаево-Черкесии

Несчастный случай произошел 13 июня во время горного забега Trail Running Energy. Михаил Морозенко сорвался с ледника в Донбае, в ущелье Алибек, передает ТАСС со ссылкой на супругу Михаила Екатерину.
Известно, что 38-летний Михаил был опытным спортсменом. Кроме жены, в Красноярске у него остались дочь и ученики.
О том, что тело погибшего сибиряка найдено в горах, проинформировали сегодня, 16 июня, в республиканском управлении МЧС России. «Операция по спуску погибшего спортсмена в Алибекском ущелье завершена. Эвакуация проводилась в сложных условиях высокогорья, в том числе в темное время суток», — уточнили в главке.