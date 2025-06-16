Власти прокомментировали сбои мобильного интернета в Хабаровском крае

«Нестабильное соединение может затруднить работу терминалов и банкоматов, оплату по картам, а также использование сервисов, завязанных на систему быстрых платежей. Возможны проблемы с загрузкой данных в мессенджерах и мобильных приложениях», — добавили в правительстве.