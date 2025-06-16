Власти прокомментировали сбои мобильного интернета в Хабаровском крае

В Хабаровском крае сохраняются перебои с мобильным интернетом. Перебои не связаны с техническим состоянием сетей связи, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Первые проблемы пользователи операторов «большой четвёрки» начали фиксировать 12 июня. Сбои затронули Комсомольск-на-Амуре, село Хурба Комсомольского района и посёлок Монгохто Ванинского района.
Как сообщили в правительстве Хабаровского края, трудности касаются исключительно мобильного подключения — проводной интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме. Жителям рекомендовано использовать альтернативные способы подключения.
«Нестабильное соединение может затруднить работу терминалов и банкоматов, оплату по картам, а также использование сервисов, завязанных на систему быстрых платежей. Возможны проблемы с загрузкой данных в мессенджерах и мобильных приложениях», — добавили в правительстве.
Отмечается, что информация о сроках восстановления стабильной работы мобильного интернета будет опубликована дополнительно.