Большой карьерный форум пройдёт в Хабаровске в День молодёжи

Праздник охватит четыре аспекта современной жизни, которые напрямую касаются молодёжи. Это знание истории страны и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение любви к Родине через созидательную активность, которая помогает приумножить достижения предков и современников.