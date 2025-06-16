Большой карьерный форум пройдёт в Хабаровске в День молодёжи

Несколько тематических площадок развернут в хабаровском досуговом центре в рамках всероссийского фестиваля «День молодёжи-2025», который пройдёт 28 июня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», мероприятие будет организовано благодаря нацпроекту «Молодёжь и дети», инициированном президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.
— Наш фестиваль пройдёт по всей стране и объединит миллионы детей, подростков, их родителей и наставников, молодых людей разных возрастов и профессий, участников СВО. Все мероприятия пройдут в концепции «Знай. Люби. Гордись. Приумножай», — рассказал глава Росмолодёжи Григорий Гуров.
Праздник охватит четыре аспекта современной жизни, которые напрямую касаются молодёжи. Это знание истории страны и гордость за достижения дедов и прадедов, уважение к традициям и сохранение любви к Родине через созидательную активность, которая помогает приумножить достижения предков и современников.
По информации пресс-службы комитета по делам молодёжи правительства Хабаровского края, сам фестиваль объединит сразу несколько тематических пространств. Так, на площадке «Знай» развернётся большой карьерный форум — там свои экспозоны представят крупнейшие работодатели со всего Дальнего Востока.
— В пространстве «Знай» состоится баттл молодых предпринимателей от молодёжного образовательного центра «Амур», дебаты от студенческого проекта «Твой Ход», а также просветительские встречи с лидерами общественного мнения, деятелями науки, искусства и медиа, — отметили в ведомстве.
Кроме того, будет организована площадка «Гордись» — здесь организаторы проведут акции «Флаг России» и «Спасибо», а также проведут встречи гостей с участниками специальной военной операции и откроют интерактивную выставку «Герои СВО». Запланированы открытые диалоги, мастер-классы и образовательные блоки.
Ещё одно пространство — площадка «Люби». Тут организуют открытые тренировки от представителей спортивных ассоциаций, проведут презентацию фестиваля «Таврида. Арт», устроят практикум по скалолазанию, а также покажут выставку от одного из хабаровских байкерских клубов. Для молодых семей здесь развернут большую зону летнего пикника.
Четвёртой площадкой станет «Приумножай». Для её гостей проведут стратегическую сессию, на которой обсудят динамику потребностей современной молодёжи. Более того, участники создадут масштабный арт-объект, посвящённый красоте Хабаровского края. Здесь же будут работать мастерская полезной продукции и зона с компьютерными играми 90-х годов прошлого века.
В качестве ведущих мероприятия выступят популярные молодежные блогеры и исполнители — Карина Кросс и Роман Каграманов. Имя хедлайнера праздника станет известно позже. Для участия в фестивале необходимо пройти регистрацию на сайте деньмолодёжи2025.рф. Отметим, что различные мероприятия пройдут во всех муниципалитетах региона.