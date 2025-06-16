Башкирия оказалась на 51-м месте в рейтинге доходов населения

Башкирия расположилась на 51-й позиции в рейтинге благосостояния. В исследовании РИА Новости уточняется, что при составлении топа учитывались покупательная способность населения и процент жителей за чертой бедности.
Так, средний доход жителя Башкирии позволяет приобрести 1,78 фиксированного набора товаров и услуг. Уровень бедности в регионе составил 7,8%, что ниже среднероссийского показателя.
Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил лидерские позиции с коэффициентом 3,96 и минимальным уровнем бедности (3,6%). Антилидером рейтинга стала Ингушетия, где доходы населения сопоставимы со стоимостью базового набора товаров, а доля бедных достигает 30%.
Специалисты отмечают положительную динамику сокращения бедности в масштабах страны — за год показатель снизился на 1,1%.
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