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Башкирия оказалась на 51-м месте в рейтинге доходов населения

Республика расположилась в шестом десятке рейтинга.

Источник: Комсомольская правда

Башкирия расположилась на 51-й позиции в рейтинге благосостояния. В исследовании РИА Новости уточняется, что при составлении топа учитывались покупательная способность населения и процент жителей за чертой бедности.

Так, средний доход жителя Башкирии позволяет приобрести 1,78 фиксированного набора товаров и услуг. Уровень бедности в регионе составил 7,8%, что ниже среднероссийского показателя.

Ямало-Ненецкий автономный округ сохранил лидерские позиции с коэффициентом 3,96 и минимальным уровнем бедности (3,6%). Антилидером рейтинга стала Ингушетия, где доходы населения сопоставимы со стоимостью базового набора товаров, а доля бедных достигает 30%.

Специалисты отмечают положительную динамику сокращения бедности в масштабах страны — за год показатель снизился на 1,1%.

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