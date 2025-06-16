В телеграм-канале мэра Логинова появился первый пост после ареста

Напомним, что 10 июня Басманный суд Москвы постановил поместить мэра Красноярска Владислава Логинова в следственный изолятор на два месяца по обвинению в получении взятки в размере 180 миллионов рублей.
С момента задержания в телеграм-канале мэра Логинова была тишина. Однако накануне появилась публикация. В ней говорится о том, что канал мэра стал популярен в связи с обращениями граждан: они могли оставлять комментарии и рассказывать о своих проблемах.
Граждане сообщают о проблемах, и администрация передает их ответственным службам, которые стараются их решить и помочь людям. Мэрии важно продолжать поддерживать контакт с жителями, чтобы решать проблемы и вопросы, о которых они пишут. Для сохранения общения с ними было решено открыть комментарии (чат) в телеграм-канале мэрии Красноярска.
Отметим, что в телеграм-канале Логинова, напротив, комментарии закрыли.
Ранее рассказывали, что И.о. мэра Красноярска назначен Алексей Борисович Шувалов.