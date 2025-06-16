В телеграм-канале мэра Логинова появился первый пост после ареста

Граждане сообщают о проблемах, и администрация передает их ответственным службам, которые стараются их решить и помочь людям. Мэрии важно продолжать поддерживать контакт с жителями, чтобы решать проблемы и вопросы, о которых они пишут. Для сохранения общения с ними было решено открыть комментарии (чат) в телеграм-канале мэрии Красноярска.