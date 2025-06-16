«Запрещать — это пропагандировать»: интервью с епископом Козельским и Людиновским Макарием

Петров пост начинается 16 июня. Накануне поста корреспондент «Вечерней Москвы» побеседовала с большим другом нашей редакции епископом Козельским и Людиновским Макарием.
Повод для разговора с архиереем был необычным и касался вроде бы «далеких от нас Палестин» — Америки. Но обсуждали мы не участие высших лиц США в урегулировании украинского конфликта, а другое явление: в США растет число мужчин, принимающих православие: об этом пишет американская пресса, тренд не без изумления отмечают социологи и сами священники.
— Владыка Макарий, знаю, что вы в Америке бывали, и не раз. Вам знакома эта тенденция, или тренд? Что может за этим стоять? Почему вдруг люди осознанно выбирают ортодоксальную церковь? Кстати, вас не задевает это определение?
— В основе жизни христиан всегда присутствовали и нравственная чистота, и определенная строгость, обусловленные обязательным соблюдением заповедей. А богословие протестантское (протестантизм — крупнейшее направление христианства в США. — «ВМ»), к сожалению, пошло по пути отрицания как традиций веры — богослужения, почитания икон, так и по пути «нравственного релятивизма» — возможности вольного истолкования канонов Церкви, которые четко определяют нравственные границы. Оно следует за тем, что происходит в современном мире — включая отношение к вопросам пола, всякие гендерные новации, которые мы воспринимаем как банальный разврат. А они считают, что это — развитие богословия. В нашей традиции, напротив, важно сохранение и богословских понятий отношений с Богом, и нравственных понятий — в тех основах, которые неизменны во все времена, какую эпоху ни возьми. В этом смысле наша церковная позиция неизменна и строга, она опирается на каноны.
Теперь об ортодоксах. В английском языке православная вера называется orthodox faith (ортодокс фэйф). А католическая — catholic (католик). Так что для них мы, как говорится, ортодоксы по определению. Русские, которые уехали из страны и примкнули к РПЦЗ, становились членами достаточно закрытых общин. Кроме того, в США с 1970 года существует еще и Православная церковь в Америке, получившая автокефалию от Русской церкви, к ней относятся в том числе и приходы на Аляске, в которых сохраняется преемственность традиций еще со времен первых православных миссионеров, прибывших туда в конце XVIII века. И переходы в нее из протестантов начались не сейчас, а еще в 1980−1890-е годы. А на Аляске есть община под названием «Академия Святого Иннокентия», она в свое время была основана священником Паисием Делуччи, бывшим хиппи и протестантом, который перешел в православие и посвятил свою жизнь тому, чтобы приводить к вере молодых американцев, наркоманов и проституток. Они нашли в этой общине спасение от греха и самоуничтожения. Так что тенденция, о которой вы спрашиваете, не так нова.
Россиянам назвали православные места силы для духовного утешения.
— Процесс ушел на новый виток…
— Меня это не удивляет. Вообще-то говоря, в РПЦ образ священника всегда нес в себе образ мужества — в нем ощущались твердость, ответственность, духовная сила, уверенность… Посмотрите, сколько у нас сейчас священников на фронте, рядом с воинами. Да, они не берут в руки оружие, но они там рядом с защитниками Отечества. Они в обязательном порядке владеют навыками тактической медицины, разделяют с военнослужащими тяготы армейской жизни и выглядят там органично. Но главное, что образ русского священника — это образ служителя. А само понятие служения свойственно нашему восприятию жизни. Врач, учитель, священник, воин, даже актер — это не просто профессия в России, это — служение. Такого понятия у наших коллег на Западе нет. Это слово многое объясняет. Ведь нормальный образ мужчины — это образ защитника страны, женщины, семьи.
Наша вера никогда не пыталась подменить или исказить истинные роли в семье отца и матери, проистекающие из наших нравственных основ, а сохраняла их. Апостол Павел говорит: жена заботится о своем муже, а муж — питает и греет свою жену, как Христос заботится о Церкви, то есть заботится о супруге. Эта правильная модель взаимоотношений мужчины и женщины для нас — норма. Она присутствует и в православных приходах на Западе. И эта нормальная, нравственная модель сильно отличается от того, что там происходит в обществе в целом и в лоне церкви в том числе.
— Но президент Трамп хотя бы обозначил свою позицию, сказав, что пола — лишь два…
— Наш президент сказал об этом намного раньше. Увы, там все зашло слишком далеко: очень распространено женское священство, с другой стороны, всемерно продвигается лояльность к ЛГБТ* (движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ) и разного рода гендерным вариациям. Но нормальные люди со здоровой головой, действительно беспокоящиеся о своих детях, ищут пространство, в котором можно было бы воспитывать их без подобных нравственных отклонений. Но я не хочу сказать, что у нас нет проблем. Есть. Недавно произошла трагедия — подросток напал на ребят, погибли дети…
— Вы о трагедии в Байкальске…
— Да, это еще одно страшное напоминание взрослым, как важно заниматься детьми. В Козельске, куда я недавно был назначен, есть православная гимназия. И там потрясающий священник, духовник гимназии. У него большая, многодетная семья, это цельные, яркие люди. И вокруг него объединились сейчас с десяток семей, которые создали семейные классы и сами обучают своих детей. Они обеспокоены тем, чтобы их дети были сформированы как личности на основе именно ценностей многодетной семьи.
Где и зачем строит деревню многоженец Иван Сухов.
— Понимаю… Любопытно: нам много лет вбрасывали идею, что на Западе и в Америке — абсолютная свобода. И вдруг кто-то сознательно идет на ущемление своих свобод, ведь в РПЦЗ все достаточно жестко. Может быть, люди начинают осознавать, что их повели куда-то не туда?
— Скажу парадоксальную, на первый взгляд, вещь. На самом деле в Штатах в целом население достаточно религиозно. И семейные ценности зачастую у них в гораздо лучшем состоянии, чем у нас. В маленьком городке на человека, который по воскресеньям не ходит в церковь, будут смотреть косо. И для массы людей там семейные ценности не пустой звук. У многих американцев крепкие семьи, они вдумчиво занимаются воспитанием детей. Но при этом там существует и ненормальная повестка, связанная в основном с идеями демократической партии, причем это имеет отношение и к семейным ценностям, и к воспитанию детей, и к экологии, и к извращенному пониманию свободы и демократии — свободы без ответственности, когда ты не отвечаешь ни за мир, в котором живешь, ни за себя самого. Это свобода без будущего…
— Программа демократов близка далеко не всем.
— Конечно. И Штаты постоянно балансируют на грани гражданской войны, потому что население там ровно пополам разделяется почти по всем вопросам. Людей, которые обращаются в РПЦЗ, привлекает не столько ее строгость, сколько ее нравственная нормальность. Она сохранила то, что всегда было нравственной нормой, но почему-то в последние десятилетия перестало ей быть.
— Понять бы — почему…
— Тут можно закопаться глубоко, слишком много разного можно подтянуть под это — начиная с конституционно-теоретических распрей до конспирологических теорий о теневом мировом правительстве. Важнее, мне кажется, понять другое — с какими перекосами мы сталкиваемся. Мы вот говорим о нормальности и мужественности. Но определенная часть молодых людей в нашей стране слишком большое значение уделяют посещению спортзала, «качалки». И происходит новая подмена — когда под мужественностью начинают понимать только некие внешние признаки. А это, простите, мужественность самца, «быка-производителя»… Или есть девушки, увлеченные только своей внешностью, «ухоженностью» — и более ничем. Следить за собой — это замечательно. Но если это не ведет к созданию нормальной, здоровой и непременно большой многодетной семьи, какой в этом смысл?
— Культ индивидуализма много разного привнес в голову молодых людей… Скажите, а почему в РПЦЗ в основном переходят мужчины?
— Если брать православную традицию, причем я имею в виду не только Священное Писание, но и Жития святых, традиции письменные и устные, создающие определенные образы, окажется, что среди святых наших немало очень мужественных образов — это благоверные воины, так называемые стратилаты: Андрей Стратилат, Федор Стратилат, Георгий Победоносец. Вспомним и благоверных князей — Александра Невского, Дмитрия Донского, Даниила Московского. Это образы защитников, людей, которые принимают на себя ответственность за народ, родную землю, сохранение отеческой веры. И эти паттерны, которые в нашей религиозной традиции присутствуют, неизменны и тверды. На этих образах воспитываются православные мужчины из поколения в поколение.
Для нас это привычно и нормально, а для западного общества — потрясение. Потому что у них мужественность часто подается через образ бандита. Мы же смотрим их фильмы, в которых все ясно… В контексте сегодняшней повестки дня им вдалбливают в голову, конечно, что Россия — плохая, но при этом они смотрят на наши визуальные образы, в том числе на главу нашего государства, который выглядит и ведет себя как нормальный мужчина, занимается спортом, ходит в храм, погружается в прорубь на Крещение… И они хотят этой нормальности. Она понятна и привлекательна для многих.
— Владыка Макарий, но если посмотреть, кто стоит у нас на службе в церкви, это будут в основном дамы в возрасте…
— Москва в этом смысле не показатель, уверяю вас. Поезжайте в небольшие городки. Я служу в Калужской области, и там другая картина. Приходят к нам не просто молодые люди или молодые женщины, а семьи — мамы с папами и много ребятишек. Немало бывает и москвичей, выезжающих на выходные на дачи. В маленьких городках больше и многодетных семей — там эта модель отношений реализуется проще, потому что условия более благоприятные — ниже цены на жилье и, в принципе, жизнь не так дорога, как в столице. Так что я катастроф никаких в этом смысле не вижу, скорее радуюсь тому, что движение чайлдфри (с ноября 2024 года, согласно закону, информация, пропагандирующая отказ от деторождения, запрещена. — «ВМ») уже не подается в обществе как норма, а среди так называемых звезд, популярных людей, уже не так принято хвастаться многочисленными браками и разводами.
— Почему католицизм начал развиваться в ином направлении, мы же вроде братья по вере?
— Замечательный современный писатель, драматург, лауреат Патриаршей литературной премии Владимир Малягин, руководитель семинара драматургии в Литинституте имени Горького, в своем исследовании истории драмы анализирует в том числе и глубинные различия Востока и Запада. Если кратко, они зиждутся на разных философских позициях: христианский Восток — это цивилизация Слова, «логос» — понятие еще из античной философии, которое употребляли Аристотель и Платон, как их называли, «христиане до Христа». А Запад — это цивилизация образа, шоу. Там всегда имели большую ценность хлеб и зрелища.
У нас на Востоке почитались древнерусские монастыри с их книжными собраниями, а затем литературная классика с ее духовными исканиями, всегда обращенными к нравственным вопросам. А на Западе в Средние века занимались сжиганием ведьм. Считалось, что это борьба за чистоту веры и нравственности, но в этом было слишком много шоу… Это делалось на потребу толпе, все эти прилюдные казни и пытки. Отсюда и неизбывная любовь к фильмам ужасов, которые как некое направление культуры присутствуют на Западе и в Голливуде всегда.
К сожалению, сейчас наша молодежь слишком подвержена влиянию западной культурной традиции, а наша великая русская культура воспринимается как нечто вторичное. И мы рискуем ее потерять, поскольку следующее поколение, воспитанное, увы, на культуре иной, слабо знает свои традиции.
— Да, все это внедрялось как-то очень незаметно…
— Так для этого интернет и создавали, и распространяли. Мы-то думали, что это сделано для того, чтобы удобно было платить за квартиру на Госуслугах. А цели — иные. Распространять и навязывать культурные и нравственные модели, а через это и политическое влияние.
— Цели — до души добраться… Кстати, владыка, а вы в связи со сказанным выше — за введение цензуры или против?
— У нас в Церкви есть механизм, он называется рецензирование, экспертная оценка. Так мы защищаем церковную свою «ограду» от волков, которые грозят в нее проникнуть. Уверен, что содержание написанного, в том числе в распространяемых книгах для молодежи, нужно контролировать. Не только с точки зрения смыслов, но и с точки зрения качества, поскольку оно ощутимо снизилось. Вторичность нашей культуры по отношению к Западу в первую очередь начинается в детском контенте, что ни возьми — книги или мультики. Вы же понимаете, что все паттерны закладываются в детстве! В нашем детстве были, как вы помните наверняка, Бивис и Бадхед. Помните, мы смеялись над этими циничными похохатывающими подростками? Мы понимали, что это карикатура. Но разве мы сейчас не видим вокруг себя таких подростков, которые именно так воспринимают мир? Необходимо контролировать содержание контента. Но при этом я против запретов и крестовых походов против кого-то.
На мой взгляд, запрещать — это пропагандировать. Нужно действовать иначе: не запретами, а просвещением и общественной поддержкой тех смыслов, которые являются нормальными. А еще нужна объективная, здравая экспертная оценка того, что является низким, циничным, развратным — ну что делать, есть эти слова в русском языке. Если брать популярное сейчас развлекательное направление стендап, то про него можно говорить смело: это — разврат. Была эстрада, хорошие юмористы, было понятие сатиры и юмора. К стендапу это отношения не имеет, увы. И дети должны знать, что такое хорошо и что такое плохо. Надо называть вещи своими именами.
Кстати, по традиции христианской, осуждают не грешника, а грех. Вот и это — грех, а грешник страдает от греха. Люди, которые не умеют говорить ни на одном языке, кроме нецензурного, страдают. Известная телеведущая, которая не может брать интервью, не употребляя колхозной, базарной лексики, вызывает жалость: вроде в хорошем вузе училась, а толку… Я проводил лето в детстве в деревне, там эта лексика была известна, мы ее отлично знали, но знали при этом, что нигде, кроме как у трактора в поле, ее не принято употреблять. А она звучит в общественном пространстве, и это ужасно!
— Это верно, но мы отвлеклись. Вы говорите, в РПЦЗ идут за нормой. А вот в прошлом году было весьма пикантное открытие Французской олимпиады. Когда журнал «Шарли Эбдо» оскорбил чувства мусульман, последовал их жесткий, жестокий ответ. А почему христиане проглотили это глумление?
— Тут вы не правы: оценки произошедшему были высказаны, причем и нашими спикерами, и иностранными. Нет-нет, мы отвечаем! Недавно, если вы помните, когда случился «Крестопад» (скандальные исчезновения православных крестов с изображений различных объектов. — «ВМ»), тоже ответ был дан, быстрый и четкий. Нельзя сказать, что наше православное сообщество и наши лидеры православные все «съедают» и не способны отстаивать свою точку зрения. Другое дело, что все-таки у нас это стараются делать в формате нормальной дискуссии.
В России хорошо известно, к чему приводят необдуманные, жесткие выпады одной части общества против другой, у нас все было — борьба партии ВКП (б) против правого уклона, против троцкистов, гонения со стороны безбожников и атеистов на верующих, красные против белых — реки крови, которые следовали за этим. Мы за столетие прошли немало, так что пора учиться выяснять все отношения без кровопролития, тем более мы живем в многонациональном и многоконфессиональном обществе. Напомню: в Евангелии нет воинственности, и при этом «нет больше той любви, чем положить душу свою за друзей своих». Что, кстати, наверняка нравится тем, кто пополняет ряды нашей Церкви в США в том числе.
— Да. И хотя сейчас в мире сделано многое для того, чтобы имидж России был подпорчен, есть нечто символичное в том, что молодые американцы обращаются к той вере, которая сейчас помогает нашим защитникам воевать.
— Наша сила — в правде! И для русской традиции, и для русской культуры это ключевая основа. В том безумии, которое охватило мир, мы держимся за нее. И это, судя по всему, начинают понимать многие…
НЕОЖИДАННАЯ НОВОСТЬ.
64 процента православных христиан в США, по данным аналитического центра Pew Research Center, составляют мужчины (в 2007 году этот показатель был равен 46 процентам). Недавно священник Русской православной церкви за границей (РПЦЗ) Моисей Макферсон заявил, что за последние полтора года его приход вырос в три раза, а за последние полгода он подготовил к крещению 75 человек, и большинство новых прихожан — мужчины от 20 до 40 лет.
ЛГБТ* — движение признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ.
Во время соблюдения Петрова поста нужно отказаться от вредных привычек, в том числе от сигарет и алкоголя. Кроме того, рекомендуется посетить церковь и по возможности исповедоваться или причаститься. Кроме того, в эти дни запрещено давать и брать деньги взаймы, а также заниматься рукоделием.