«Запрещать — это пропагандировать»: интервью с епископом Козельским и Людиновским Макарием

Теперь об ортодоксах. В английском языке православная вера называется orthodox faith (ортодокс фэйф). А католическая — catholic (католик). Так что для них мы, как говорится, ортодоксы по определению. Русские, которые уехали из страны и примкнули к РПЦЗ, становились членами достаточно закрытых общин. Кроме того, в США с 1970 года существует еще и Православная церковь в Америке, получившая автокефалию от Русской церкви, к ней относятся в том числе и приходы на Аляске, в которых сохраняется преемственность традиций еще со времен первых православных миссионеров, прибывших туда в конце XVIII века. И переходы в нее из протестантов начались не сейчас, а еще в 1980−1890-е годы. А на Аляске есть община под названием «Академия Святого Иннокентия», она в свое время была основана священником Паисием Делуччи, бывшим хиппи и протестантом, который перешел в православие и посвятил свою жизнь тому, чтобы приводить к вере молодых американцев, наркоманов и проституток. Они нашли в этой общине спасение от греха и самоуничтожения. Так что тенденция, о которой вы спрашиваете, не так нова.