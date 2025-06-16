В Краснодаре проверят все чердаки и закроют их на замок

Мэр Краснодара Евгений Наумов поручил усилить контроль за безопасностью детей в городе в связи с участившимися случаями опасных игр на транспорте и в воде. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после расширенного аппаратного совещания.
Особую обеспокоенность вызывают случаи, когда дети цепляются за трамваи и электропоезда. Наумов поручил усилить контроль совместно с полицией и призвал горожан к бдительности.
«Участились случаи, когда ребята цепляются за трамваи и электропоезда. Мало того, что скорость движения транспорта высокая, есть и риск удара током. Поручил коллегам усилить контроль совместно с полицией. В то же время я прошу всех горожан проявить бдительность», — написал Наумов.
Также были зафиксированы случаи игр детей на крышах многоэтажных домов. Мэр поручил проверить все чердаки и убедиться, что двери на крыши закрыты на замок.
С наступлением летней жары участились случаи купания и прыжков с мостов в реку Кубань, что строго запрещено. На Солнечном Острове и на Кубанской Набережной будет усилен мониторинг.
Наумов призвал горожан сообщать о подобных случаях в чат-бот МЦУ.