В Краснодаре проверят все чердаки и закроют их на замок

«Участились случаи, когда ребята цепляются за трамваи и электропоезда. Мало того, что скорость движения транспорта высокая, есть и риск удара током. Поручил коллегам усилить контроль совместно с полицией. В то же время я прошу всех горожан проявить бдительность», — написал Наумов.