Дочь Брюса Уиллиса опубликовала трогательные архивные кадры с отцом

36-летняя дочь Брюса Уиллиса Румер Уиллис опубликовала в Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России) архивные фото с ним. Пост приурочен ко Дню отца, который в США отметили в прошедшее воскресенье, 15 июня. Румер Уиллис не указала даты, когда были сделаны снимки.
«Сегодня мне тяжело, в моей груди разливается боль, когда я говорю с тобой и рассказываю обо всем, что происходит в моей жизни. Обнять тебя, расспрашивать о событиях из твоей жизни, о том, через какие испытания ты прошел, и о твоих успехах. Как же я сожалею о том, что не задавала тебе больше вопросов, когда ты еще мог ответить на все из них. Ты бы не хотел, чтобы я грустила в этот день, так что я попытаюсь просто быть благодарной, напоминая себе о том, как мне повезло, что ты мой отец и что ты до сих пор со мной, а я все еще могу тебя обнять и что-то рассказать», — подписала серию снимков Румер Уиллис.
У Брюса Уиллиса пятеро детей. Трое старших родились в браке с Деми Мур: кроме Румер, у них есть еще две дочери — Таллула и Скаут. В отношениях с нынешней супругой Эммой Хеминг у звезды боевиков появились еще две дочери — Мейбл и Эвелин. В апреле 2023 года голливудский актер стал дедушкой: у Румер Уиллис родилась дочь. Девочку назвали Луэтта Исли, ее отец — Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks.
Весной 2022 года Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру из-за проблем со здоровьем, у него обнаружили афазию. При таком неврологическом расстройстве нарушается речь. Позже диагноз уточнили, оказалось, что он страдает от лобно-височной деменции.