Дочь Брюса Уиллиса опубликовала трогательные архивные кадры с отцом

«Сегодня мне тяжело, в моей груди разливается боль, когда я говорю с тобой и рассказываю обо всем, что происходит в моей жизни. Обнять тебя, расспрашивать о событиях из твоей жизни, о том, через какие испытания ты прошел, и о твоих успехах. Как же я сожалею о том, что не задавала тебе больше вопросов, когда ты еще мог ответить на все из них. Ты бы не хотел, чтобы я грустила в этот день, так что я попытаюсь просто быть благодарной, напоминая себе о том, как мне повезло, что ты мой отец и что ты до сих пор со мной, а я все еще могу тебя обнять и что-то рассказать», — подписала серию снимков Румер Уиллис.