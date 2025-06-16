В Белгороде приостановят восстановление домов жителей, покинувших Россию

«Мы сейчас говорим не о том, кто выехал на день-два, а кто выехал за рубеж вместе с семьей. Эти же данные есть в муниципалитетах. Почему мы их должны ставить в один ряд со всеми? Да, если есть двойное гражданство, ну, пусть обращается к той стране, в которой он получил гражданство», — добавил глава региона.