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Глава Башкирии дал поручения по ремонту соцобъектов в Буздяке

Глава Башкирии Радий Хабиров дал ряд поручений по ремонту социальных объектов в Буздяке. В первую очередь это касается местного сельскохозяйственного колледжа, районного дома культуры и очистных сооружений.

Источник: Башинформ

Обращаясь к первому вице-премьеру правительства РБ Уралу Кильсенбеву, Радий Хабиров дал указания рассмотреть возможность включения этих объектов в программы «Профессионалитета», либо региональные программы по благоустройству на 2026−2027 годы, а также привлечь к этому предпринимателей района.

«Какую-то часть средств на ремонт выделит республика, какую-то часть можно привлечь со стороны предпринимателей. В прошлые выходные я лично побывал в колледже, там все чистенько, аккуратненько, но нам нужно, чтобы ребята учились в современных условиях», — сказал он на оперативном совещании правительства в понедельник.