Глава Башкирии дал поручения по ремонту соцобъектов в Буздяке

«Какую-то часть средств на ремонт выделит республика, какую-то часть можно привлечь со стороны предпринимателей. В прошлые выходные я лично побывал в колледже, там все чистенько, аккуратненько, но нам нужно, чтобы ребята учились в современных условиях», — сказал он на оперативном совещании правительства в понедельник.