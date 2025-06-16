Глава Башкирии дал поручения по ремонту соцобъектов в Буздяке

Обращаясь к первому вице-премьеру правительства РБ Уралу Кильсенбеву, Радий Хабиров дал указания рассмотреть возможность включения этих объектов в программы «Профессионалитета», либо региональные программы по благоустройству на 2026−2027 годы, а также привлечь к этому предпринимателей района.
«Какую-то часть средств на ремонт выделит республика, какую-то часть можно привлечь со стороны предпринимателей. В прошлые выходные я лично побывал в колледже, там все чистенько, аккуратненько, но нам нужно, чтобы ребята учились в современных условиях», — сказал он на оперативном совещании правительства в понедельник.