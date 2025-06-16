Омичам сообщили, какие районы лидируют по заболеваемости ВИЧ

Только за прошлый год инфекция была выявлена у 1 000 новых пациентов.
Уровень заболеваемости в регионе остаётся высоким и превышает среднероссийский показатель на 50%. Больше всего новых случаев зафиксировано в Омске, особенно в Октябрьском округе — 76,47 случая на 100 тысяч человек, Ленинском — 66,60 и Советском — 59,10.
Кроме города, превышение среднеобластного уровня наблюдается и в ряде районов: Называевском, Калачинском, Любинском, Горьковском, Исилькульском, Тюкалинском, Муромцевском, Кормиловском, Шербакульском, Черлакском, Таврическом, Нижнеомском и Колосовском.
Рост новых случаев ВИЧ зафиксирован в 17 районах Омской области. Наибольшее увеличение заболевших — в Колосовском, Седельниковском, Шербакульском, Знаменском и Любинском районах.
По статистике, подавляющее большинство зарегистрированных — взрослые (98,6%). Дети составляют лишь 3,66% от общего числа случаев. Среди них наиболее уязвимыми остаются младенцы до одного года. В 2024 году 169 детей в регионе родились с подтверждённым диагнозом ВИЧ.
Всего с момента начала наблюдений в Омской области более 3 000 детей появились на свет от ВИЧ-положительных матерей. В 2024 году диагноз подтвердился у 90 из них.