Омичам сообщили, какие районы лидируют по заболеваемости ВИЧ

Уровень заболеваемости в регионе остаётся высоким и превышает среднероссийский показатель на 50%. Больше всего новых случаев зафиксировано в Омске, особенно в Октябрьском округе — 76,47 случая на 100 тысяч человек, Ленинском — 66,60 и Советском — 59,10.