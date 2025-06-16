Марина Седых избрана новым председателем попечительского совета ИГУ

Очередное заседание Попечительского совета ИГУ состоялось в Информационном центре ОИЯИ в Белом доме. На встрече избран новый председатель — Марина Седых, член правления Акционерного общества «ИНК-Капитал». Ее кандидатура была единогласно одобрена участниками заседания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Иркутского государственного университета.
Сергей Ерощенко, генеральный директор ГК «Истлэнд», действующий на момент заседания председатель совета, предоставил отчёт о деятельности органа за период 2024—2025 годы.
«Прошедший 2024 год стал для ИГУ и попечительского совета годом практико-ориентированных прорывов. Фокус работы был направлен на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей, развитие дополнительного профессионального образования, продвижение ESG-повестки в регионе и всестороннее развитие. Мы укрепили связку “обучение — практика — трудоустройство”, расширили линейку программ ДПО и вывели экологическую повестку на уровень межотраслевого консорциума. Всё это — результат вашего личного участия, экспертной поддержки и целевых инвестиций бизнеса в университетскую экосистему», — сказал Ерощенко.
С докладами перед членами Попечительского совета выступили сотрудники и студенты ИГУ. Директор НИИ прикладной физики ИГУ Андрей Танаев представил доклад «Крупные астрофизические проекты Иркутского государственного университета». Декан химического факультета Алексей Вильмс рассказал об особенностях набора на химический факультет ИГУ, развитии инфраструктуры и методической базы учебного подразделения, а также о сотрудничестве факультета с производственными компаниями — ИНК и «Фармасинтез».
Студент 4-го курса факультета бизнес-коммуникаций и информатики Аюр Дондоков представил компьютерную игру «Мелодия сердца» — проект, который вдохновлён бурятским этносом и своеобразием сочетания буддизма и шаманизма в бурятской культуре. Игра создана для привлечения внимания к бурятской культуре в современном формате, развития интереса к изучению истории языка и традиций бурятского народа, создания позитивного культурного образа.
Попечительский совет Иркутского государственного университета был создан в декабре 2013 года по решению Ученого совета университета, чтобы содействовать проектам для студентов и школьников.
Напомним, 3 июня в ИГУ состоялись выборы ректора. Руководителем вуза избран Александр Шмидт.