Марина Седых избрана новым председателем попечительского совета ИГУ

«Прошедший 2024 год стал для ИГУ и попечительского совета годом практико-ориентированных прорывов. Фокус работы был направлен на подготовку кадров для высокотехнологичных отраслей, развитие дополнительного профессионального образования, продвижение ESG-повестки в регионе и всестороннее развитие. Мы укрепили связку “обучение — практика — трудоустройство”, расширили линейку программ ДПО и вывели экологическую повестку на уровень межотраслевого консорциума. Всё это — результат вашего личного участия, экспертной поддержки и целевых инвестиций бизнеса в университетскую экосистему», — сказал Ерощенко.