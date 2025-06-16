22 июня красноярцев приглашают зажечь свечи памяти возле «Мемориала Победы»

22 июня, в День памяти и скорби, красноярцы смогут принять участие в акции «Свеча памяти. Красноярск помнит» возле «Мемориала Победы» по адресу: ул. Дудинская, 2А. Об этом сообщают sibnovosti.ru.
В 2025 году можно дать каждой свече имя участника Великой Отечественной войны. Потом они станут частью общей картины, изображающей журавлей. Таким образом предлагается почтить память погибших на полях сражений солдат и офицеров Великой Отечественной войны.
Известно, что акция будет проходить с 20:00 до 21:00, но регистрация участников и выдача свечей намечена раньше: с 18:00 до 19:30. Задать интересующие вопросы можно на сайте «Мемориала Победы».