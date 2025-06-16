В Ростовской области из-за антисанитарии приостановили работу предприятия

В Сальском районе Ростовской области из-за грубых нарушений ветеринарных и санитарных правил на 30 суток приостановили работу предприятия. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
Оказалось, что работники площадки хранили биологические отходы на открытой территории. Подобная небрежность угрожала здоровью местных жителей, а также могла стать причиной распространения опасных и карантинных болезней.
Судебное решение на основе материалов надзорного ведомства вынесли 9 июня 2025 года. После этого пристав опечатал все помещения. К слову, для предприятия это было уже вторым административным наказанием из-за ненадлежащего хранения биоотходов. Такие же меры принимались в феврале 2025 года.
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