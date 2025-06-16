В июне мобильная поликлиника побывает в четырех районах Красноярского края. В региональном минздраве рассказали, что в селе Солгон и Ужуре жители смогут сделать флюорографию и маммографию, эхокардиограмму, УЗИ сосудов и внутренних органов, получить консультацию кардиолога, невролога и эндокринолога. Там центр остановится 16 и 17—18 июня соответственно.