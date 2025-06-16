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Мобильная поликлиника побывает в четырех районах Красноярского края

В районы края отправляется мобильная поликлиника.

Источник: Комсомольская правда

В июне мобильная поликлиника побывает в четырех районах Красноярского края. В региональном минздраве рассказали, что в селе Солгон и Ужуре жители смогут сделать флюорографию и маммографию, эхокардиограмму, УЗИ сосудов и внутренних органов, получить консультацию кардиолога, невролога и эндокринолога. Там центр остановится 16 и 17—18 июня соответственно.

Далее мобильная поликлиника отправится в Балахту. Она проработает там 19—20 июня. Затем консультативно-диагностический центр побывает в поселках Мина и Мана Партизанского района. Завершится выезд в Манском районе. 25 июня пациентов примут в Нарве, 26 — в Большом Унгуте и 27 — в Камарчаге.

17 июня мобильный маммограф остановится в Крутояре, 18 числа — в Златоруновске, 19 — в Тюльково и 20 июня в Приморске. Передвижной флюорограф заедет в Кожаны (16 июня), Чистое Поле (17 июня), Огур (18 июня), Тюльково (19 июня), Приморск (20 июня), Выезжий Лог (23 июня), Колбинское (24 июня).