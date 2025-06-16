Кофемолка и машинки для стрижки известных марок попали под запрет в Беларуси. Подробности обнародовали в пресс-службе Госстандарта.
В сообщении сказано, что под запрет попала кофемолка от бренда Redmond модель RCG-1614. Ее производителем выступает китайская компания. Так, при приложении испытательного напряжения 3000 вольт переменного тока частотой 50 Гц в течение 60 секунд токоведущими частями, а также доступными частями по усиленной изоляции случился пробой.
Также под запретом оказалась машинка для стрижки волос от бренда Econ (речь идет про модель ECO-BC02R). Специалисты установили, что теплостойкость частей из изоляционных материалов адаптера питания, которые поддерживают штыри и вилки, оказалась ниже нормы. Кроме того, диаметр отпечатка шарика на частя из изоляционных материалов, составил 4,9 миллиметра при норме не более 2,0.
В ведомстве добавили, что под запрет попала и машинка для стрижки волос от бренда Polaris (Китай). Установлено, что электромагнитные помехи превысили допустимые нормы. Указанную бытовую технику запрещено ввозить и продавать в Беларуси с 17 июня.
Госстандарт запретил продавать в Беларуси кофемолку и машинки для стрижки волос известных марок. Фото: danger.gskp.by.
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