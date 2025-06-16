Кофемолка и машинки для стрижки известных марок попали под запрет в Беларуси

Также под запретом оказалась машинка для стрижки волос от бренда Econ (речь идет про модель ECO-BC02R). Специалисты установили, что теплостойкость частей из изоляционных материалов адаптера питания, которые поддерживают штыри и вилки, оказалась ниже нормы. Кроме того, диаметр отпечатка шарика на частя из изоляционных материалов, составил 4,9 миллиметра при норме не более 2,0.