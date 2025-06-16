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Еще один памятник природы появился в Хабаровском крае

Комплекс «Скальные обнажения на реке Нилан» получил официальный охранный статус.

Источник: Без источника

В районе имени Полины Осипенко охраняемым природным объектом стал комплекс «Скальные обнажения на реке Нилан». Распоряжение об его охране подписал губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин. Решение принято в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Комплекс занимает 0,64 гектара. Скальные выходы каскадом спускаются к реке, а среди растений встречаются редкие виды, занесенные в Красные книги — например, венерин башмачок настоящий, костенец стенной и зорька аянская. В лесах живут 214 видов позвоночных, 16 из них — под охраной.

«Это не только научно ценный объект, но и точка притяжения для экотуризма. Новый статус позволит сохранить уникальную природу и привлечь туристов», — сказал министр природных ресурсов края Александр Леонтьев.

На территории действует охранный режим. Запрещено мусорить, загрязнять воду, добывать ископаемые. Цель — сохранить экосистему и редкие виды.

В крае уже действуют 102 особо охраняемые природные территории. Новый ландшафт стал еще одним шагом к защите уникальной природы Дальнего Востока.