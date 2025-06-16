Еще один памятник природы появился в Хабаровском крае

Комплекс занимает 0,64 гектара. Скальные выходы каскадом спускаются к реке, а среди растений встречаются редкие виды, занесенные в Красные книги — например, венерин башмачок настоящий, костенец стенной и зорька аянская. В лесах живут 214 видов позвоночных, 16 из них — под охраной.