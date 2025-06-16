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Игроков «Акрона» и «КС» нашли в базе данных нелегальной букмекерской конторы

В списке есть по одному футболисту из команд Самарской области.

Источник: МК.RU Самара

В списке есть по одному футболисту из команд Самарской области.

В слитой базе данных незаконной в России букмекерской конторы нашли в том числе 21-летних Илью Грибакина и Максима Болдырева из «Крыльев Советов» и «Акрона» соответственно. В основном получают практику в дублях.

В минувшем сезоне Грибакин провел три встречи за основу самарцев. У Болдырева — четыре матча, плюс гол и результативная передача.

Всего в списке — 11 футболистов. За ставки им грозит пожизненная дисквалификация. Всю информацию хакеры получили в конце 2024 года, пишет телеграм-канал «Mash на спорте».

Ранее агент Кирилла Данилина и Сергея Грибова высказался о возможном уходе игроков из тольяттинского «Акрона».

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