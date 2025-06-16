Создан хорошо обрабатываемый тугоплавкий сплав для авиапромышленности

По словам ученых, материал выдерживает значительно более высокие нагрузки, чем уже существующие тугоплавкие материалы, применяемые в промышленности, при этом он также он обладает высокой пластичностью и сохраняет 60% прочности при нагреве до температуры в тысячу градусов Цельсия. В этом отношении он превосходит большинство известных аналогов, что делает новый сплав особенно интересным для применения в аэрокосмической промышленности и энергетической отрасли, подытожили исследователи.