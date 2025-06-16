В «Артеке» заложили капсулу времени

«Представьте как в 1925-м году 16 июня здесь проходила первая линейка и лучшие ребята страны, такие же, как и вы, были здесь… Наша страна делает все для того, чтобы вы были счастливы, успешны, чтобы вы стремились в будущее. “Артек” развивается, есть филиал в Севастополе, в Бердянске, я уверен что, через 100 лет “Артек” также будет лучшим международным детским центром, городом детства. С праздником дорогой “Артек!” — сказал вице-премьер.