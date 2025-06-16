В «Артеке» заложили капсулу времени

АРТЕК (Крым), 16 июн — РИА Новости. Капсулу времени на следующие 100 лет заложили в «Артеке» в день векового юбилея центра, в церемонии приняли участие зампредседателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр просвещения Сергей Кравцов, директор центра Константин Федоренко, передает корреспондент РИА Новости.
Международный детский центр «Артек» в Крыму отмечает вековой юбилей со дня создания 16 июня в 1925 году. В лагере проходят торжественные мероприятия. В 10 утра состоялась торжественная линейка в лагере «Морской», где ровно 100 лет назад прошла первая линейка пионеров «Артека».
«Торжественно и волнительно находиться здесь, где 100 лет назад прошла первая линейка “Артека”. Мы устремляем в будущее свои взоры, уверены, что Россия будет сильной суверенной, процветающей и мирной следующие 100 лет… Огромное спасибо всему коллективу “Артеку”, которые создали здесь уникальные условия для отдыха, воспитания, обучения. Я уверен что вам очень понравилось, хотя я спрошу: вам понравилось?», — сказал Чернышенко перед церемонией закладки капсулы, обращаясь к присутствовавшим на линейке детям, которые хором ответили «да».
«Конечно, вы унесёте это в своем сердце, ваши дети и внуки тоже будут стремиться стать артековцами, я уверен, что многим из них повезёт, и все будем работать над нашей большой целью, чтобы когда следующие итоги будем подводить через 100 лет, могли сказать: “Как хорошо сделали”. Спасибо большое, всех с праздником» , — сказал Чернышенко.
На камне, куда заложена капсула выгравировано «Капсула времени. Артековцам 2125 от артековцев 2025». В капсуле запечатано послание будущим артековцам.
«Представьте как в 1925-м году 16 июня здесь проходила первая линейка и лучшие ребята страны, такие же, как и вы, были здесь… Наша страна делает все для того, чтобы вы были счастливы, успешны, чтобы вы стремились в будущее. “Артек” развивается, есть филиал в Севастополе, в Бердянске, я уверен что, через 100 лет “Артек” также будет лучшим международным детским центром, городом детства. С праздником дорогой “Артек!” — сказал вице-премьер.
Международный детский центр «Артек» основан 16 июня 1925 года. С 2014 года «Артек» стал одним из самых результативных государственных проектов развития в Крыму. Сейчас центр принимает более 41 тысячи детей в год. Путевки в «Артек» выделяются в качестве поощрения за достижения ребенка в учебе, творчестве, спорте и общественной деятельности. Они предоставляются на бесплатной основе по квотам, выделяемым всем субъектам РФ, а также тематическим партнерам детского центра.
С 2014 года в «Артеке» началось масштабное строительство и обновление материально-технической базы. К 2020 году были решены наиболее актуальные проблемы: проведены реконструкция, капитальный ремонт и строительство 19 спортивных площадок, четырех концертных площадок вместимостью более 5 тысяч человек, девяти столовых и более 70 объектов социальной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе центра. На данный момент завершается реализация второго этапа программы развития «Артека» на 2021−2025 годы.