Детский лагерь закрыли во Владивостоке из-за многочисленных нарушений

Более 120 нарушений выявлено в детском лагере «Панкратион» во Владивостоке. По ходатайству прокурора в рамках обеспечительных мер запрещена эксплуатация помещений объекта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
В ходе проверки удалось установить более 120 нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди них — отсутствие пожарной сигнализации и медицинских книжек у персонала, что создаёт угрозу для несовершеннолетних, а также работников учреждения.
Прокуратура добивается устранения выявленных нарушений в судебном порядке. Надзорное ведомство проконтролировало работу судебных приставов-исполнителей по обеспечению прекращения эксплуатации помещений здания до полного устранения нарушений. Ход рассмотрения иска, а также фактическое исполнение требований закона находятся на контроле прокуратуры.