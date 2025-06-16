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Детский лагерь закрыли во Владивостоке из-за многочисленных нарушений

Прокуратура требует через суд устранить угрозу для несовершеннолетних.

Источник: PrimaMedia.ru

Более 120 нарушений выявлено в детском лагере «Панкратион» во Владивостоке. По ходатайству прокурора в рамках обеспечительных мер запрещена эксплуатация помещений объекта, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки удалось установить более 120 нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди них — отсутствие пожарной сигнализации и медицинских книжек у персонала, что создаёт угрозу для несовершеннолетних, а также работников учреждения.

Прокуратура добивается устранения выявленных нарушений в судебном порядке. Надзорное ведомство проконтролировало работу судебных приставов-исполнителей по обеспечению прекращения эксплуатации помещений здания до полного устранения нарушений. Ход рассмотрения иска, а также фактическое исполнение требований закона находятся на контроле прокуратуры.