Детский лагерь закрыли во Владивостоке из-за многочисленных нарушений

В ходе проверки удалось установить более 120 нарушений требований пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства. Среди них — отсутствие пожарной сигнализации и медицинских книжек у персонала, что создаёт угрозу для несовершеннолетних, а также работников учреждения.