На обустройство пункта пропуска на мосту в КНДР потратят почти 3 млрд рублей

ФГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой») проведёт электронный аукцион на поставку и монтаж комплекса зданий модульного типа в автомобильный пункт пропуска, расположенный на российско-корейском участке госграницы Хасан. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 2 млрд 979,110 млн рублей (с НДС), сообщает ИА PrimaMedia.
По условиям контракта, поставка и монтажные работы должны быть выполнены по 29 января 2027 года. Финансироваться работы будут из федерального бюджета.
Прием заявок на участие в конкурсе завершится 27 июня, итоги планируется подвести 2 июля.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае на границе с КНДР определено ООО «ТоннельЮжСтрой» (Сочи). Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года.
Председатель правительства России Михаил Мишустин и председатель кабинета министров КНДР Пак Тхэ Сон 30 апреля 2025 года дали старт строительству автомобильного моста через пограничную реку Туманная.
Поезд между Москвой и Пхеньяном будет делать остановки на станциях в Приморье.
Остановки предусмотрены на станциях Хасан и Уссурийск, а также в Хабаровске.
В настоящее время между Россией и КНДР действует только железнодорожный мост «Мост дружбы» через реку Туманная и авиасообщение. Автомобильный мост позволит увеличить грузопоток и развивать пассажирские перевозки.
Общая длина мостового перехода (с подъездными дорогами) составит 4,7 километра. Длина непосредственно самого моста — один километр. Длинна российской стороны составляет 424 метра, корейской — 581 метр. Ширина моста — 7 метров (две полосы движения). Около мостового перехода будет оборудован автомобильный пункт пропуска.
Межправительственное соглашение о строительстве пограничного автомобильного моста через реку Туманная было подписано в июне 2024 года в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в КНДР.