На обустройство пункта пропуска на мосту в КНДР потратят почти 3 млрд рублей

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, исполнителем работ по проектированию и строительству автомобильного моста через реку Туманная в Приморском крае на границе с КНДР определено ООО «ТоннельЮжСтрой» (Сочи). Работы должны быть выполнены до 31 декабря 2026 года.