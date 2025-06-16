Эксперт раскрыла неожиданные правила мытья фруктов

Нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова в беседе с NEWS.ru раскрыла секреты правильной обработки фруктов перед употреблением. По ее словам, бананы, цитрусовые и дыни требуют особого подхода — их необходимо мыть с мылом или пищевой содой, после чего тщательно ополаскивать чистой водой. Для яблок, груш и винограда специалист рекомендует другой метод: пятиминутное замачивание в водно-уксусном растворе, что помогает удалить восковой налет и потенциально опасные вещества.