Эксперт раскрыла неожиданные правила мытья фруктов

Нутрициолог и парафармацевт Юлия Попова в беседе с NEWS.ru раскрыла секреты правильной обработки фруктов перед употреблением. По ее словам, бананы, цитрусовые и дыни требуют особого подхода — их необходимо мыть с мылом или пищевой содой, после чего тщательно ополаскивать чистой водой. Для яблок, груш и винограда специалист рекомендует другой метод: пятиминутное замачивание в водно-уксусном растворе, что помогает удалить восковой налет и потенциально опасные вещества.
— Для разных фруктов нужен разный подход, — поясняет Юлия Попова. — Бананы и цитрусы мойте с содой или мылом, затем споласкивайте. Яблоки и виноград лучше замачивать в уксусной воде. Ягоды же следует аккуратно промывать под проточной водой в дуршлаге и затем обсушивать бумажным полотенцем.
Эксперт подчеркивает, что такая обработка помогает эффективно удалить с поверхности плодов не только видимые загрязнения, но и остатки пестицидов, восковые покрытия и патогенные микроорганизмы. Эти простые, но важные меры предосторожности позволяют значительно снизить риски для здоровья и сделать употребление фруктов по-настоящему полезным.