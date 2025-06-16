Схема движения снова меняется возле закрытого на ремонт моста в центре Минска. Подробности рассказали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ГАИ заметили, что по причине проведения очередного этапа, связанного с ремонтом моста с проспекта Независимости на улицу Московскую, с понедельника, 16 июня будет изменена схема движения по улице Толстого.
Сказано, что движение со стороны проспекта Дзержинского в сторону улицы Вокзальной осуществляется по четырем полосам: первая и вторая — для поворота направо, а третья и четвертая — для движения прямо.
Кроме того, движение со стороны улицы Вокзальная в направлении проспекта Дзержинского осуществляется по трем полосам: одна полоса — для поворота направо, одна — налево и еще одна для движения прямо. ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.
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