Схема движения снова меняется возле закрытого на ремонт моста в центре Минска

Кроме того, движение со стороны улицы Вокзальная в направлении проспекта Дзержинского осуществляется по трем полосам: одна полоса — для поворота направо, одна — налево и еще одна для движения прямо. ГАИ просит водителей учитывать данную информацию при планировании маршрутов.