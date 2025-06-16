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В Севастополе введен особый противопожарный режим

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июн — РИА Новости Крым. Особый противопожарный режим ввели в Севастополе, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства города. Об этом рассказали в пресс-службе регионального МЧС.

Источник: РИА "Новости"

«Погода — жаркая, а осадков — минимум. В связи с этим установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В лесничествах обеспечивается усиленный режим дежурства, МЧС России, Севприроднадзор и добровольцы патрулируют лесные массивы и прилегающие территории», — говорится в сообщении.

В МЧС подчеркнули, что при особом противопожарном режиме запрещено: проводить сельскохозяйственные палы, разводить костры, сжигать отходы и мусор, выжигать траву возле зеленых массивов и насаждений, а также проводить пожароопасные работы в необорудованных местах. Кроме того, нельзя использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи на открытом огне, исключение составляют только предприятия общепита.

Ранее губернатор города Михаил Развожаев сообщил о проведении в регионе противопожарного обустройства лесов. Среди ключевых мероприятий — лесопожарное зонирование, то есть определение участков, где риск возгорания наивысший. Здесь специалисты усиливают наблюдение и вводят особый режим. Кроме того, в лесных массивах проводится реконструкция дорог.