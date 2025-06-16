Глава областного минприроды Ефимов: работа регоператора ТКО стабилизировалась

Министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов в интервью порталу «Волга Ньюс» рассказал о трансформации системы обращения с отходами в регионе.
Речь шла о перспективах подушевого начисления платы за вывоз мусора, а также о создании сервиса по уборке строительных отходов и проекте, аналогичном подмосковному «Мегабаку».
После смены регионального оператора система столкнулась с рядом трудностей — поломки техники, погодные условия, износ автопарка перевозчиков.
Однако благодаря привлечению новых партнеров и закупке 22 мусоровозов и восьми единиц спецтехники удалось значительно повысить эффективность.
В апреле вывоз в центральных районах Самары составлял лишь 65%, но к маю показатель вырос до 98%. Сбои теперь возникают из-за запаркованных проездов или ремонтных работ.
Ежедневный контроль обеспечивается через отчеты: например, за одни сутки было обслужено 10 550 контейнерных площадок из 10 594 запланированных.
Проблемные места фиксируются, анализируются причины отклонений. Для населения плата за вывоз ТКО остается доступной — примерно как чашка кофе.
С мая исчезло понятие «невывоз из-за поломки техники» — парк расширен, и теперь на каждый маршрут выделяется 8−11 машин вместо прежних пяти, что обеспечивает резерв.
Поддержку оказывают губернатор, правительство области и ППК «Российский экологический оператор», благодаря чему доля своевременного вывоза ТКО достигла почти 100%.
Особое внимание уделяется крупногабаритным отходам (КГО), которые нередко остаются рядом с контейнерами. Их вывоз осуществляют муниципалитеты, так как регоператор не обязан забирать строительный мусор.
Решение проблемы ведется по трем направлениям: субсидии на обустройство специальных площадок, информирование граждан и работа с нарушителями.
Также разрабатывается удобный сервис для вывоза строительных отходов — как заказ пиццы: житель вызывает лицензированную компанию, которая оперативно забирает мусор за умеренную плату.
Это особенно важно в связи с программой расселения ветхого жилья, при которой образуется большой объем отходов.
Снижение числа жалоб — с 3 000 в апреле до 20 в день в мае — говорит о стабилизации ситуации. Каждое обращение рассматривается как сигнал о сбое в системе.
Для повышения ответственности муниципалитетов формируется рейтинговая система, основанная на объективных данных.
Лидерами стали Тольятти, Сергиевский, Безенчукский и другие районы, где активно занимаются вопросами обращения с отходами.
В разработке находится новая территориальная схема (готовность — 98−99%), учитывающая реальные объемы вывоза и предусматривающая экономию за счет оптимизации маршрутов.
Также проводятся замеры объемов ТКО для возможного пересмотра нормативов.
Важным шагом станет переход на подушевую оплату — данные о количестве проживающих актуализируются, чтобы система была справедливой.
Началась подготовка к двухпоточной сортировке отходов (сухие и прочие) и реализация проекта «Экопункт» — аналога «Мегабака», где можно будет сдавать отходы и даже получать за это деньги. Первая пилотная площадка появится в Самаре в этом году.
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