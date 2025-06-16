ФСИН прокомментировала фотографию заключенного с пивом из СИЗО

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Фотография заключенного с пивом в одном из петербургских СИЗО ненастоящая, заявил представитель Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в интервью «Ленте.ру».
«Распространяемые в СМИ и сети Интернет публикация и фотоматериалы с якобы употреблением обвиняемым спиртных напитков в СИЗО-1 являются фейком», — заявил он.
В понедельник «Газета.ru» опубликовала материал, в котором говорится о заключенном из СИЗО-1 «Кресты», якобы выложившем в социальные сети фотографии из своей камеры.
На одной из предоставленных фотографий мужчина позирует с кружкой пива.