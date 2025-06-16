Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев

Вячеслав Богачев снимался в фильме «Пир во время чумы», мини-сериале «Васса», киноленте «Мать» и исторической драме «Романовы: Венценосная семья». Кроме того, он написал сценарии к таким проектам, как «Темные аллеи» и «Российские Багамы».