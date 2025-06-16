Умер актер и сценарист Вячеслав Богачев

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. В возрасте 77 лет умер российский актер и сценарист Вячеслав Богачев, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность на фоне продолжительной болезни», — говорится в публикации.
В материале отметили, что тело артиста обнаружили в его квартире.
Вячеслав Богачев снимался в фильме «Пир во время чумы», мини-сериале «Васса», киноленте «Мать» и исторической драме «Романовы: Венценосная семья». Кроме того, он написал сценарии к таким проектам, как «Темные аллеи» и «Российские Багамы».