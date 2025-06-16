Милиция сказала о рейдах с квадрокоптерами на дорогах и штрафах до 420 рублей. Подробности озвучили в пресс-службе ГАИ Витебской области.
В ведомстве показали один из рейдов в Оршанском районе, где при помощи дрона сотрудники ГАИ следили за соблюдением правил дорожного движения. В поле зрения были обгон и выезд на полосу встречного движения.
В ГАИ напомнили, что за нарушение правил обгона водителям грозит штраф от двух до десяти базовых величин, или от 84 до 420 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля) с возможным лишением на срок до года.
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