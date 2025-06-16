Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 17 июня

Нижегородцам рекомендуют не сжигать мусор на участках и вблизи лесных массивов. Также следует воздержаться от разведения костров. Чтобы избежать возгорания, не рекомендуется оставлять на открытых участках стеклянные бутылки. Кроме того, не следует выбрасывать горящие спички и непотушенные сигареты.