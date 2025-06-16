Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Нижегородской области с 17 июня

С 17 июня в Нижегородской области ожидается высокая и чрезвычайная пожароопасность лесов и торфяников. Об этом предупреждает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Такая обстановка сохранится до 20 июня. Кроме того, в целях профилактики возникновения пожаров в регионе будет действовать запрет на посещение лесов.
Нижегородцам рекомендуют не сжигать мусор на участках и вблизи лесных массивов. Также следует воздержаться от разведения костров. Чтобы избежать возгорания, не рекомендуется оставлять на открытых участках стеклянные бутылки. Кроме того, не следует выбрасывать горящие спички и непотушенные сигареты.