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В Самарском театре оперы и балета покажут музыкальную драму «Зори здесь тихие»

21 и 22 июня на большой сцене Шостакович Опера Балет пройдет спектакль «Зори здесь тихие» (12+), посвящённый 80-летию Великой Победы.

21 и 22 июня на большой сцене Шостакович Опера Балет пройдет спектакль «Зори здесь тихие» (12+), посвящённый 80-летию Великой Победы. Постановка Кирилла Молчанова рассказывает о подвиге девушек-зенитчиц во время войны и основана на повести Бориса Васильева.

Режиссёр — Вероника Пустоварова, дирижёр — заслуженный артист России Борис Бенкогенов. В спектакле задействован инструментальный ансамбль и хор театра.

Начало показов: 21 июня в 18:30, 22 июня в 12:00. Вход — по билетам.

Ранее мы сообщали, что 21 июня с 14:00 до 18:00 в Музее Модерна пройдет мини-фестиваль «Декоративно-прикладное искусство: Ар-нуво и современность» (6+).

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