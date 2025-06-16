Ричмонд
+21°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Индии фермер нашел в поле алмаз и получил ₽150 тыc

Теперь и другие местные жители ищут драгоценные камни.

Источник: Unsplash

В Индии фермер нашел на своем поле алмаз во время сельскохозяйственных работ, пишет Times of India. Драгоценный камень был куплен местным трейдером за 150 тысяч рупий — около 150 тысяч рублей.

Имя фермера в публикации не указано, но известно, что находку совершили в округе Карнул в деревне Джоннагири. Алмаз удалось заметить после прошедшего в регионе дождя. Находка привела к тому, что и другие люди решили испытать удачу в надежде найти в размягченной ливнями почве драгоценные камни. Как заявил один из местных жителей, семьи остаются в полях часами.

В публикации добавили, что у местного населения данный регион давно связан с поверьями о сокровищах.