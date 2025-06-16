В Индии фермер нашел в поле алмаз и получил ₽150 тыc

В Индии фермер нашел на своем поле алмаз во время сельскохозяйственных работ, пишет Times of India. Драгоценный камень был куплен местным трейдером за 150 тысяч рупий — около 150 тысяч рублей.
Имя фермера в публикации не указано, но известно, что находку совершили в округе Карнул в деревне Джоннагири. Алмаз удалось заметить после прошедшего в регионе дождя. Находка привела к тому, что и другие люди решили испытать удачу в надежде найти в размягченной ливнями почве драгоценные камни. Как заявил один из местных жителей, семьи остаются в полях часами.
В публикации добавили, что у местного населения данный регион давно связан с поверьями о сокровищах.