В Индии фермер нашел в поле алмаз и получил ₽150 тыc

Имя фермера в публикации не указано, но известно, что находку совершили в округе Карнул в деревне Джоннагири. Алмаз удалось заметить после прошедшего в регионе дождя. Находка привела к тому, что и другие люди решили испытать удачу в надежде найти в размягченной ливнями почве драгоценные камни. Как заявил один из местных жителей, семьи остаются в полях часами.