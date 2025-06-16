Разработано сетчатое покрытие для защиты инфраструктуры от БПЛА

Ученые ПГУ предложили изготавливать сетчатое защитное покрытие из синтетических материалов. Как пояснили в пресс-службе, оно включает в себя несколько слоев сетчатого полотна. Уникальность разработки в том, что из-за наличия в защитном покрытии участков с различной прочностью беспилотник при столкновении с сеткой изменит свое направление полета. Разработка обеспечит защиту от БПЛА самолетного типа и от сбрасываемых с них боеприпасов, заверили в пресс-службе.