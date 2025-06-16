Разработано сетчатое покрытие для защиты инфраструктуры от БПЛА

ПЕНЗА, 16 июня. /ТАСС/. Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) разработали и запатентовали сетчатое покрытие, которое позволит защитить инфраструктуру при атаке беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пензенского государственного университета.
«Ученые ПГУ совместно с сотрудниками предприятия, которое специализируется на вопросах безопасности различных объектов, разработали новое защитное покрытие с уникальным конструкторским решением. Ноу-хау остановит БПЛА и не позволит достигнуть цели — нанести урон важным объектам», — говорится в сообщении.
Уникальность разработки.
По информации вуза, сейчас существует множество способов для защиты от БПЛА, но их не везде можно использовать. Например, металлические сетки для укрытия не подходят для защиты линий электропередачи, поскольку в случае их применения есть опасность возникновения электрических замыканий.
Ученые ПГУ предложили изготавливать сетчатое защитное покрытие из синтетических материалов. Как пояснили в пресс-службе, оно включает в себя несколько слоев сетчатого полотна. Уникальность разработки в том, что из-за наличия в защитном покрытии участков с различной прочностью беспилотник при столкновении с сеткой изменит свое направление полета. Разработка обеспечит защиту от БПЛА самолетного типа и от сбрасываемых с них боеприпасов, заверили в пресс-службе.
«Кроме того, сетчатое защитное покрытие транспарентное, то есть прозрачное в видимом диапазоне. Поэтому атакуемый через него человек может свободно применять по нападающему на него БПЛА любые виды стрелкового оружия», — сообщили в университете.
Отмечается, что разработанная защитная сетка дешевле существующих аналогов. Ее можно создать любых размеров.
Защитное покрытие, как сообщили в вузе, можно легко транспортировать и быстро развернуть над объектом. Его возможно безопасно использовать для предотвращения поражения высоковольтных ЛЭП и других объектов энергетики. Оно также позволит защитить от налетов гражданские машины и здания.