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Возможно слабое воздействие на Землю после крупного выброса плазмы

Часть плазмы была выброшена в сторону Земли и достигнет планеты 17−18 июня, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сильная вспышка, зафиксированная на Солнце в воскресенье, сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону Земли, но воздействие от него ожидается относительно слабое. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее в Институте прикладной геофизики ТАСС сообщили о вспышке М8.5, произошедшей на Солнце в воскресенье. Как отметили специалисты лаборатории, по предварительным расчетам, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, основная часть которого ушла вверх — существенно выше плоскости расположения планет.

«Часть плазмы (небольшая) была выброшена в сторону Земли и достигнет планеты 17−18 июня. Воздействие, в связи с упомянутыми выше особенностями, ожидается касательным и относительно слабым: предварительные расчеты показывают бури минимального уровня G1», — говорится в сообщении.