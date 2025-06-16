Возможно слабое воздействие на Землю после крупного выброса плазмы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сильная вспышка, зафиксированная на Солнце в воскресенье, сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону Земли, но воздействие от него ожидается относительно слабое. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.