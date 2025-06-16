Возможно слабое воздействие на Землю после крупного выброса плазмы

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Сильная вспышка, зафиксированная на Солнце в воскресенье, сопровождалась крупным выбросом плазмы в сторону Земли, но воздействие от него ожидается относительно слабое. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
Ранее в Институте прикладной геофизики ТАСС сообщили о вспышке М8.5, произошедшей на Солнце в воскресенье. Как отметили специалисты лаборатории, по предварительным расчетам, вспышка сопровождалась крупным выбросом плазмы, основная часть которого ушла вверх — существенно выше плоскости расположения планет.
«Часть плазмы (небольшая) была выброшена в сторону Земли и достигнет планеты 17−18 июня. Воздействие, в связи с упомянутыми выше особенностями, ожидается касательным и относительно слабым: предварительные расчеты показывают бури минимального уровня G1», — говорится в сообщении.