Двое выпускников из Таганрога получили по 200 баллов за два предмета ЕГЭ

Напомним, ранее на Дону стали известны предварительные результаты ЕГЭ по математике. По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, базовый уровень выбрали 8246 выпускников, 97% из них успешно прошли испытание. Профильный уровень сдавали 7425 человек, 9% из них получили 80 и более баллов, работы 13 ребят оценили на 100 баллов.