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Двое выпускников из Таганрога получили по 200 баллов за два предмета ЕГЭ

Двухсотбалльники по ЕГЭ появились в Таганроге.

Источник: Комсомольская правда

Трое выпускников из Таганрога показали самый высокий результат на ЕГЭ по русскому языку, при этом двое из ребят стали двухсотбалльниками. Об этом в Telegram рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.

200 баллов после экзаменов по русскому языку и химии получил выпускник лицея № 28 Егор Борщев. Лучшей из лучших на ЕГЭ по русскому языку и литературе оказалась выпускница школы № 39 Карина Хиря.

Также ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написала выпускница школы № 10 Дарья Петрова.

— Представляю, какие эмоции сейчас переполняют ребят и родителей. Отдельные слова благодарности в адрес учителей. Поздравляю ребят, учителей, родителей! Ждем продолжения радостных новостей, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.

Напомним, ранее на Дону стали известны предварительные результаты ЕГЭ по математике. По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, базовый уровень выбрали 8246 выпускников, 97% из них успешно прошли испытание. Профильный уровень сдавали 7425 человек, 9% из них получили 80 и более баллов, работы 13 ребят оценили на 100 баллов.

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