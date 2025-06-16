Двое выпускников из Таганрога получили по 200 баллов за два предмета ЕГЭ

Трое выпускников из Таганрога показали самый высокий результат на ЕГЭ по русскому языку, при этом двое из ребят стали двухсотбалльниками. Об этом в Telegram рассказала глава приморского города Светлана Камбулова.
200 баллов после экзаменов по русскому языку и химии получил выпускник лицея № 28 Егор Борщев. Лучшей из лучших на ЕГЭ по русскому языку и литературе оказалась выпускница школы № 39 Карина Хиря.
Также ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов написала выпускница школы № 10 Дарья Петрова.
— Представляю, какие эмоции сейчас переполняют ребят и родителей. Отдельные слова благодарности в адрес учителей. Поздравляю ребят, учителей, родителей! Ждем продолжения радостных новостей, — написала в своем телеграм-канале Светлана Камбулова.
Напомним, ранее на Дону стали известны предварительные результаты ЕГЭ по математике. По словам первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, базовый уровень выбрали 8246 выпускников, 97% из них успешно прошли испытание. Профильный уровень сдавали 7425 человек, 9% из них получили 80 и более баллов, работы 13 ребят оценили на 100 баллов.
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