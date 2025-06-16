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Большинство самарцев предпочитают отпуск длительностью не менее четырёх недель

Сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Самары, чтобы выяснить предпочтения жителей в отношении продолжительности отпуска.

Сервис SuperJob провёл опрос среди экономически активного населения Самары, чтобы выяснить предпочтения жителей в отношении продолжительности отпуска.

62% опрошенных считают идеальным отпуск продолжительностью четыре недели и более. Только 6% назвали оптимальным вариантом отпуск на 10 дней, 12% две недели, 16% три недели.

Молодёжь до 35 лет чаще выбирает отпуск на две или три недели.

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