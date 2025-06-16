«Енисей-СТМ» обошел «Локомотив» и вышел на первое место в чемпионате России по регби

Во втором тайме игра была менее результативной, однако Рашид Магомедсаидов, отмечая свой день рождения, оформил хет-трик, что стало приятным подарком как для него, так и для болельщиков. После матча он выразил благодарность фанатам за поддержку, отметив, что именно она придаёт команде дополнительную мотивацию к победам, а также поблагодарил товарищей по команде и тренерский штаб за этот успех.