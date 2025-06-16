«Енисей-СТМ» обошел «Локомотив» и вышел на первое место в чемпионате России по регби

В шестом туре PARI Чемпионата России по регби красноярский клуб «Енисей-СТМ» одержал уверенную победу над пензенским «Локомотивом» с итоговым счётом 47:5. Это была пятая победа для красноярцев в текущем сезоне.
Сразу несколько ключевых игроков «Локомотива» не смогли принять участие в матче из-за травм и болезней. Гости открыли счёт уже на третьей минуте, когда Денис Семин занёс попытку, однако это стало единственным достижением для команды в этой встрече. «Енисей-СТМ» быстро отыгрался и вышел вперёд благодаря попытке Дениса Симпликевича, после которой Рамиль Гайсин добавил два очка. В первой половине матча также отличились Алексей Щербань, Рашид Магомедсаидов и Мартинус Йоханнес Пельтцер. На перерыв красноярцы ушли с комфортным преимуществом 35:5.
Во втором тайме игра была менее результативной, однако Рашид Магомедсаидов, отмечая свой день рождения, оформил хет-трик, что стало приятным подарком как для него, так и для болельщиков. После матча он выразил благодарность фанатам за поддержку, отметив, что именно она придаёт команде дополнительную мотивацию к победам, а также поблагодарил товарищей по команде и тренерский штаб за этот успех.
С итоговым счётом 84:5 «Енисей-СТМ» вышел на первое место в чемпионате России, набрав 25 очков после шести матчей. Следующая игра команды пройдет на домашнем стадионе «Авангард» 23 июня, где состоится красноярское дерби против «Красного Яра», приуроченное к 50-летию клуба.