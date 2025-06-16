В РПЦ заявили о навязывании в Молдавии гендерной идеологии ради соответствия ЕС

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя RT проведение в Кишинёве ЛГБТ*-парада, отметил, что власти Молдавии навязывают гендерную идеологию, чтобы попасть в культурное пространство Евросоюза.