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В РПЦ заявили о навязывании в Молдавии гендерной идеологии ради соответствия ЕС

Зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе, комментируя RT проведение в Кишинёве ЛГБТ*-парада, отметил, что власти Молдавии навязывают гендерную идеологию, чтобы попасть в культурное пространство Евросоюза.

«За этим стоит сильное желание властей Молдавии попасть в европейское культурное пространство. К сожалению, сейчас это культурное пространство связано с гендерной идеологией», — заявил Кипшидзе.

Он добавил, что православным гражданам Молдавии пытаются навязать гендерную идеологию.

«Если хотите упразднить традиционную семью и присоединиться к Европейскому союзу, дайте права ЛГБТ-активистам», — объяснил он логику действий Кишинёва.

В столице Молдавии 15 июня проходило шествие сторонников нетрадиционных отношений, а параллельно с ним многотысячный Марш семьи в защиту традиционных отношений, участников которых жёстко задерживали силовики.

* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.