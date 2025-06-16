В РПЦ заявили о навязывании в Молдавии гендерной идеологии ради соответствия ЕС

«За этим стоит сильное желание властей Молдавии попасть в европейское культурное пространство. К сожалению, сейчас это культурное пространство связано с гендерной идеологией», — заявил Кипшидзе.
Он добавил, что православным гражданам Молдавии пытаются навязать гендерную идеологию.
«Если хотите упразднить традиционную семью и присоединиться к Европейскому союзу, дайте права ЛГБТ-активистам», — объяснил он логику действий Кишинёва.
В столице Молдавии 15 июня проходило шествие сторонников нетрадиционных отношений, а параллельно с ним многотысячный Марш семьи в защиту традиционных отношений, участников которых жёстко задерживали силовики.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации.