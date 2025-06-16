Евгений Лукин стал руководителем самарского предприятия РКЦ «Прогресс»

Информация о его назначении появилась на официальном сайте компании.
До этого Евгений Лукин занимал посты главного инженера, первого замгендиректора организации, а также и.о. генерального директора местного предприятия и. Теперь избавился от приставки и стал руководителем ракетно-космического центра.
Ранее писали, что самарский космический аппарат МКА «СамСат-Ионосфера» отработал свои первые полгода на орбите Земли. За это время провели летные испытания, которые подтвердили работоспособность всех систем.
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