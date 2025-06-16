Объем домашних заданий ограничат для российских школьников. Как это будет работать

— Иногда педагоги допускают больше одной контрольной в день, потому что это ограничение обсуждалось лишь на рекомендательном уровне ведомствами или межведомственными рабочими группами. А сейчас идет серьезная корректировка нормативов на законодательном уровне, что затронет даже центральный закон об образовании, и все эти вопросы можно будет взять под контроль. Поэтому теперь в случае нарушения правил родители могут обратиться в вышестоящие органы.