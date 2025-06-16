Объем домашних заданий ограничат для российских школьников. Как это будет работать

1 сентября 2025 года для школьников введут нормы объема домашних заданий, а также установят допустимое количество контрольных и практических работ в день. Это позволит сократить уровень нагрузки на учащихся. «Вечерняя Москва» узнала подробности нововведения и то, как оно будет работать.
Какие нормы уже действовали.
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» действовали всегда, в них прописаны правила, которые обязаны соблюдаться в учебных учреждениях. Так, согласно правилам в школах:
Дети не могут писать больше одной контрольной работы в день. Количество домашних заданий суммарно не должно превышать ⅓ объема классной работы. Подготовка к выполнению трудоемких заданий (сочинений, изложений, эссе, проектных работ) может занимать до 7 календарных дней. Наиболее трудные предметы должны проводить на втором уроке для 1-х классов. Наиболее трудные предметы на 2−3 уроках должны проводить для 2-х и 4-х классов. Наиболее трудные предметы для обучающихся 5−11-х классов должны проводить на 2-х или 4-х уроках. Образовательная недельная нагрузка предметов должна быть равномерно распределена в течение всей учебной недели.
Также в документе прописываются правила содержания помещений для обучения, нормативы уборки и питания, гигиены и другие требования.
Что предлагают теперь.
Документ, обсуждаемый на расширенном совместном заседании комитетов Госдумы, предполагает введение единого норматива по объемам домашнего задания, календарно-урочное планирование и допустимое количество контрольных и проверочных работ.
По мнению главного редактора «Учительской газеты», члена Общественного совета при Министерстве культуры РФ Арслана Хасавова, контроль за выполнением новых правил будет осуществляться при помощи родителей.
— Им проще всего проследить, кто и в каком количестве задает домашнее задание, сколько времени занимает его выполнение. Если дети не остаются на продленке, никто другой зафиксировать это не может, — считает эксперт.
Он также отметил, что корректировать объем домашних заданий в соответствии с новыми правилами будут в интересах самих учителей, так как это поможет выполнять задания в срок.
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— К примеру, будет установлено, что выполнение домашнего задания в шестом или в седьмом классе не должно превышать один-полтора часа в день, соответственно, каждый учитель должен понимать, сколько времени дети могут отвести на выполнение домашнего задания по его предмету, ведь одно дело — прочитать два параграфа учебника, а другое дело — десять, — пояснил Хасавов.
Однако новое правило вовсе не означает, что по отдельным предметам дети не будут получать домашнее задание, заметил эксперт.
— Если у ребенка шесть уроков в день, задания он получит по каждому предмету, просто их объем будет регулироваться по действующим стандартам, потому что каждый педагог отвечает за усвоение полноценной программы, а без домашнего задания это невозможно, — пояснил Хасавов.
То же самое касается количества контрольных работ. По нормативам дети не могут писать их больше одной в день. Однако иногда количество проверочных превышает заданную норму, но этому есть закономерное объяснение, считает эксперт:
— Иногда педагоги допускают больше одной контрольной в день, потому что это ограничение обсуждалось лишь на рекомендательном уровне ведомствами или межведомственными рабочими группами. А сейчас идет серьезная корректировка нормативов на законодательном уровне, что затронет даже центральный закон об образовании, и все эти вопросы можно будет взять под контроль. Поэтому теперь в случае нарушения правил родители могут обратиться в вышестоящие органы.
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Родители могут написать жалобу в Министерство просвещения или обратиться к уполномоченному по правам ребенка своего региона, чтобы начать проверку в отношении учебного учреждения и скорректировать время для выполнения заданий согласно текущим нормативам, пояснил Хасавов.
В свою очередь юрист Глеб Подъяблонский также отметил, что контролировать количество домашних заданий для учащихся будет Министерство просвещения.
— Скорее всего, объемы домашнего задания будут проверять через систему электронных дневников: в них всегда отмечено, сколько заданий получил ребенок. Эта система полностью прозрачна, поэтому отслеживать нарушения через нее будет очень легко, — добавил юрист.
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