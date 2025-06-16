VR-тренажеры СамГМУ представили на медицинском полигоне в Тобольске

В Тобольске на медицинском отраслевом полигоне «Международный молодежный лагерь “ПУЛЬС”» были представлены VR-тренажеры, разработанные Институтом инновационного развития Самарского государственного медицинского университета.
На выставке были продемонстрированы симуляторы, используемые в учебном процессе Тобольского медицинского колледжа, включая «Машину скорой медицинской помощи», «Первую помощь», «Коммуникативные навыки медицинского персонала», а также новые разработки, такие как «Тактическая медицина. Базовый курс», созданный совместно с Военно-медицинской академией имени С. М. Кирова.
Руководитель молодежных программ «Карьера в России» Григорий Кондрашин отметил простоту и реалистичность симуляторов, протестировав тренажер «Тактическая медицина. Базовый курс».
Также на выставке был представлен аппаратно-программный комплекс «Платформа дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up», который позволяет дистанционно передавать результаты исследований врачам для назначения рекомендаций или маршрутизации пациента. Комплекс может использоваться как в образовательных целях, так и в медицинских учреждениях, особенно в отдалённых населённых пунктах.
В рамках мероприятия учащиеся медицинских учебных заведений представили проект «Колледж будущего», в котором предложили использовать VR-технологии для повышения уровня подготовки специалистов.
По итогам мероприятия Тобольскому медицинскому колледжу передали VR-тренажеры для апробации, включая «Тактическая медицина Базовый курс», «Экстренная медицинская помощь ребенку 1−8 лет», «Неотложная медицинская помощь (педиатрия)», «Регистрация и интерпретация электрокардиограммы» и «Оказание первой помощи пострадавшим».
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