VR-тренажеры СамГМУ представили на медицинском полигоне в Тобольске

Также на выставке был представлен аппаратно-программный комплекс «Платформа дистанционного мониторинга физиологических показателей пациента Health Check-Up», который позволяет дистанционно передавать результаты исследований врачам для назначения рекомендаций или маршрутизации пациента. Комплекс может использоваться как в образовательных целях, так и в медицинских учреждениях, особенно в отдалённых населённых пунктах.