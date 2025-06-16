Собянин: Учебный корпус в Пресненском районе будет построен до конца года

«В этом году завершим строительство в Пресненском районе учебного корпуса для 400 ребят. Работы в Причальном проезде ведутся за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы. Проект довольно сложный из-за рельефа — объект буквально будет построен на трех высотных отметках. Суммарный перепад составит 14 м. Общая готовность школы уже превышает 80%. Внутри здания идут отделочные работы, завершаются фасадные. Также приступили к благоустройству территории — высаживают деревья и кустарники, оформляют газоны и цветники», — написал мэр.