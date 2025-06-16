«Ставила цель». Стобалльница из Перми рассказала, как сдала ЕГЭ на максимум

Подготовка к ЕГЭ — процесс, требующий глубокой вовлеченности, системности и искренней любви к предмету. А заветные 100 баллов на ЕГЭ — мечта каждого выпускника. В 2025 году ученица 11 класса лицея Высшей школы экономики Анна Шестакова стала единственной в Пермском крае выпускницей, набравшей максимальный балл на ЕГЭ по литературе. О том, как девушка готовилась к экзамену и какая реакция у неё была на высокий балл, читайте в материале сайта perm.aif.ru.
В наушниках — стихи.
Готовилась к экзамену по литературе Анна серьёзно и целенаправленно. Главными источниками знаний стали очные подготовительные курсы, а позже — онлайн-школа. Особый акцент девушка сделала на запоминании цитат — как из поэтических, так и из прозаических произведений. Этот аспект подготовки оказался важнейшим: знание цитат помогало уверенно аргументировать мысли в сочинениях и демонстрировать глубокое понимание текста.
Стобалльница признаётся, что уделяла подготовке очень много времени. Она регулярно перечитывала произведения, ежедневно смотрела тематические видеоуроки и переписывала от руки чужие сочинения, чтобы лучше запоминать логические ходы и формулировки. А ещё она слушала стихотворения вместо музыки — благодаря этому необычному, но эффективному методу удалось выучить большое количество текстов наизусть.
«Я переписывала примеры сочинений от руки, чтобы запоминать чужие мысли и уметь грамотно выражать свои. Часто вместо музыки слушала стихотворения, благодаря чему выучила многие», — рассказала сайту perm.aif.ru выпускница.
По мнению Анны, самым сложным в процессе подготовки к ЕГЭ по литературе была необходимость детально знать каждое произведение, чтобы написать сочинение по любому из них.
Кроме литературы девушка сдавала экзамены по русскому и английскому языку, профильной математике и обществознанию. Как рассказала Анна, на данный момент известны только результаты по литературе и профильной математике — её она сдала на 86 баллов!
День Х.
В 2025 году экзамен по литературе сдавали 23 мая. Выпускница изначально поставила себе амбициозную, но вдохновляющую цель — получить 100 баллов, причём по всем выбранным предметам. Однако девушка относилась к предстоящим результатам спокойно: решила, что если не достигнет цели, то не станет разочаровываться.
«Я ставила перед собой цель получить 100 баллов по всем предметам, которые я сдаю, но понимала, что меня не расстроит другой результат. Именно поэтому подготовка была для меня эмоционально легка», — подчеркнула Анна.
Многие уверяют, что на экзамене волнение неизбежно. Но, как вспоминает выпускница, страха она не почувствовала — и была этому искренне рада. Лишь один момент заставил понервничать: определение стихотворного размера у Есенина. Но и здесь интуиция и знания не подвели — ответ оказался верным.
Реакция и планы на будущее.
Увидев заветные 100 баллов, Анна испытала настоящую радость. Родные и друзья тоже обрадовались и признались: они всегда в неё верили.
Стобалльница дала главный совет тем, кто готовится к сдаче ЕГЭ: заниматься понемногу, но регулярно. Такой подход позволяет не перегружаться и при этом получать удовольствие от изучаемого материала.
Сейчас Анна Шестакова ждёт результаты других экзаменов. В зависимости от них она будет строить дальнейшие планы на будущее. «Я верю в то, что возможно всё», — подытожила выпускница.