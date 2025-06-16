«Ставила цель». Стобалльница из Перми рассказала, как сдала ЕГЭ на максимум

Подготовка к ЕГЭ — процесс, требующий глубокой вовлеченности, системности и искренней любви к предмету. А заветные 100 баллов на ЕГЭ — мечта каждого выпускника. В 2025 году ученица 11 класса лицея Высшей школы экономики Анна Шестакова стала единственной в Пермском крае выпускницей, набравшей максимальный балл на ЕГЭ по литературе. О том, как девушка готовилась к экзамену и какая реакция у неё была на высокий балл, читайте в материале сайта perm.aif.ru.